La inseguridad en el área del Mercofrut

El crimen del puestero dio lugar a varios reclamos por la seguridad en el Mercofrut, tanto de los puesteros como de personal que trabaja en el predio y de proveedores, y también puso de manifiesto el alto nivel de informalidad con que se realiza la actividad en ese lugar por el que circulan unas 3.600 personas a diario, según las estimaciones del presidente de la comisión directiva.

“Acá la seguridad es muy floja”, le dijo una puestera a LA GACETA, durante una recorrida en la que se pudo constatar que sólo había cuatro policías mientras había intensa actividad de carga y descarga de mercadería, con ingreso y salida de camiones. Los porteros también reclamaron que ellos están demasiado expuestos. Se trata 23 empleados divididos en tres turnos diarios que, a pesar de no ser personal de seguridad, se ven en la obligación de ejercer esa función. A su vez, los puesteros dijeron que, por un lado, ellos deben pensar en sus propias medidas de seguridad. “Tenemos que venir ‘enfierrados’ ”, dijo uno de ellos, dando a entender que recurren a las armas por su cuenta.

Por otra parte, cuando ocurren episodios de violencia o inseguridad como el que hoy genera estas preocupaciones, se produce una fuerte disminución de las ventas, porque los compradores prefieren no asistir al predio hasta asegurarse de que está todo controlado. Además, hay descargadores que prefieren no entrar para velar por su seguridad. También los puesteros relataron que hay personas que consumen drogas, que ingresan con puntas o cuchillos y generan incidentes. Un comerciante describió un episodio ocurrido con dos changarines que entraron armados al predio.

También los investigadores de la Justicia se dieron con que el alto nivel de informalidad de la actividad generaba inconvenientes para recabar datos sobre el crimen (mucha gente no quería dar testimonio por miedo a que se descubriera que trabajaba informalmente, dijo el fiscal), así como dificulta que se tenga noción del movimiento de dinero que, por tratarse de un enorme centro comercial, debe ser intenso. No hay cámaras de seguridad y las operaciones económicas se hacen de contado; no se usan tarjetas ni transferencias. “La gran mayoría prefiere vender en negro antes que proteger su vida y la de los otros”, dijo un comerciante.

El presidente de la comisión directiva del centro comercial dijo que se habían reunido con las autoridades. “Si bien tenemos seguridad propia, no es la suficiente para la gran concurrencia de personas que hay a diario. Ahora tenemos la colaboración del Gobierno, que nos asiste porque no es solo para el productor; el mercado es un concentrador donde se reúnen tanto compradores locales como de otras provincias”, explicó. También el secretario de Seguridad dijo que se iban a coordinar actividades y que se iba a asesorar a la comisión directiva del Mercofrut “en cuanto a lo que es el manejo de las personas que ellos contratan como seguridad para ese ámbito privado”. Correspondería que se haga eso “para llevar tranquilidad a los puesteros y a las personas que concurren a ese centro comercial”, como dijo el mismo funcionario, y además que se elabore una amplia estrategia de seguridad para la zona, que es el principal acceso a San Miguel de Tucumán.