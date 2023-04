Boca: Almirón, un foráneo que pregona posesión y actitud

El primer requisito que cumple Almirón en el criterio de búsqueda de Juan Román Riquelme es la ajenidad: bajo la premisa de no hacer siempre lo mismo para conseguir resultados distintos, la primera condición que puso el vice es que el próximo DT no fuera un ex Boca. No quiere repetir lo que pasó con Sebastián Battaglia e Ibarra. La otra razón por la que Román se inclinó por Almirón es porque lo considera idóneo para dotar a Boca de la identidad de juego que le está faltando.