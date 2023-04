Cartas de lectores: ¿Somos perdedores?

Si de incongruencias hablamos, tenemos que decir que, ante los ojos del mundo, seríamos un modelo. No hay nada peor que tener que presentar como serio, lo que carece de sentido o coherencia. Sin embargo, lo hacemos, y cada vez con más frecuencia. Cuesta mucho admitir que somos un país políticamente soberano, cuando estamos nadando en la miseria, y con oscuras posibilidades de honrar las deudas contraídas. Recordemos que en 123 años de vida democrática, sólo pudimos tener 10 años con superávit fiscal. Esto nos demuestra que somos incapaces de administrar seriamente la pequeña bolsa que hemos llamado Tesoro Fiscal. Bolsa cada vez más pequeña que la del Papá Noel en una familia carenciada. ¿Cómo repartir lo que no tenemos? Para esto son maestros nuestros delegados que derraman en sus viajes las atrevidas incoherencias de la ilógica, pero hábilmente disfrazadas. Vendiendo el alma al Diablo con juramentos de dudoso cumplimiento. Palabras huecas y falsas, propias de un perdedor. Hipocresía de lucir, manejar y prometer. Pensemos, entonces, seriamente: ¿somos o no somos, definitivamente, un país de perdedores?