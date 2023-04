Cartas de lectores: accidentes de motociclistas, otra epidemia

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los motociclistas son junto con los peatones, los usuarios de la vía pública más vulnerables y propensos a sufrir o protagonizar accidentes de tránsito. El hecho de que estos vehículos no posean una carrocería protectora del conductor y del pasajero, permite que ante un choque o colisión, sea el cuerpo de estas personas el que reciba el impacto o golpe (en otras palabras: el cuerpo hace de carrocería). Para los especialistas, la clave para que un motociclista evite ser protagonista de un accidente vial, es practicar técnicas de conducción efectivas que le permitan transitar por la vía de manera responsable y segura. La bibliografía sobre accidentologia vial, señala que los 10 errores más comunes que cometen los motociclistas, son: 1- No usar el casco o hacerlo de modo inadecuado. 2- No conocer su motocicleta en profundidad (Ej. Detalles de manejo, consejos de mantenimiento, etc.) 3- No realizarle mantenimiento al vehículo (frenos, dirección, suspensión, luces, etc.) 4- Conducir una moto de tamaño inadecuado a la talla del conductor. 5-No usar las luces o hacerlo en forma incorrecta (hay que procurar ver y ser visto) 6- Zigzaguear mientras se desplaza 7- Llevar sobrepeso o sobrecarga, lo que afecta directamente el equilibrio dinámico en el desplazamiento. 8- Circular por zonas o en formas prohibidas (de contramano, por aceras, etc.) 9- Exceso de velocidad, especialmente en las curvas e intersecciones 10- Adelantarse o sobrepasar de modo inadecuado. Quien conduce una motocicleta, debe tener en cuenta que los principales riesgos de accidentes se deben a las características propias de este vehículo respecto al tamaño, forma, potencia, superficie de contacto en el desplazamiento, etc. que pueden llevar al conductor a ignorar las leyes de la física, como las fuerzas de gravedad y centrifuga, la energía cinética, la estabilidad y la fricción. Resumiendo: el conductor identifica los riesgos o los riesgos lo identificaran a él, con consecuencias imprevisibles.