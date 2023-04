La yugular abierta de Axel, El Gótico

Servicios de Loretta

Con su fallo condenatorio, la señora jueza Loretta Preska, La Servini de Manhattan, ingresa en la prematura campaña electoral de la Provincia Inviable.

Sin proponérselo, Loretta avanza con su puñal jurídico sobre la yugular de Axel Kicillof, El Gótico.

Es Axel la garantía de continuidad. El superior exponente para conservar el bastión sustancial del peronismo. De la vertiente patológica, dominante. El kirchnerismo, superado por el doctorismo.

La transparencia administrativa de Axel es registrada como un atributo principal.

Fue la apuesta disruptiva de La Doctora. Provocar con un decente en la provincia del pecado.

Pero la transparencia no alcanza para mitigar el argumento de la mala praxis. Invocado para descalificar por la catastrófica nacionalización de YPF. Cuando El Gótico era ministro de Economía.

A la bartola, Axel prefiere defenderse con un ataque hacia el fantasma de la derecha que quiere «volver a privatizar YPF».

El Gótico no puede trasladar la responsabilidad hacia La Doctora. Estaba furiosa, estimulada. Con el odio regado, entre otros, por Axel, cuando sostenía.

“A esos hijos de p… hay que echarlos y no darles nada”.