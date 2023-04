La representación política sigue siendo un “territorio masculinizado”

Sistema tramposo

La legisladora provincial Nadima Pecci afirmó que el principal obstáculo que hoy experimenta cualquier persona que quiera participar de la política tucumana “es el sistema electoral tramposo que existe”. La dirigente sostuvo que este “mecanismo” ha sido diseñado “para que accedan siempre los mismos” lo cual distorsiona la representación y destruye a los partidos políticos. “Este sistema en donde las elecciones implican un gran costo económico, donde el clientelismo es un factor constante, donde los partidos se presentan de a cientos para apoyar a un mismo candidato, donde reina la confusión, es muy difícil que quien no compite con esas reglas llegue, se trate de un hombre o una mujer. Nuestro país fue el primero en tener leyes de “cupo femenino” (que por cierto fueron votadas por hombres) y no existe impedimento legal para qué las mujeres participen. Tal vez deberíamos salir de esta dicotomía hombre/mujer y entender que quienes accedan no pueden representar solo los intereses de su género, sino de toda la comunidad y trabajar para que haya igualdad ante la ley, no privilegios, justicia independiente y división de poderes”.