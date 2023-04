Lucas Benvenuto rompió el silencio tras la filtración del audio que le envió a Jey Mammon

“Cuando yo me levanto esa noche, que voy al baño, me doy cuenta lo que me hicieron, tengo un terrible chupón, arañazos en la espalda, me levanto desnudo… Ahí me doy cuenta, pero yo todavía no tenía una reconstrucción psicológica. Yo pedí ayuda recién a los 25 años, ahí recibí mi primer terapia. Mi cabeza a los 14 años era un lío, yo venía golpeado de todos los otros abusos”. “Y no, no le pregunté: ‘¿Qué me hiciste?’. Dejé que pasara porque no quería que se enoje, yo no quería volver a perder a alguien y caer en manos de otro abusador. Yo prefería ser sumiso ante él”, sostuvo.