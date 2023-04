Difunden un audio de Lucas Benvenuto en el que revela la edad que tenía cuando salía con Jey Mammon

Qué dice el audio que Lucas Benvenuto envió a Jey Mammon

"Sinceramente, no miro la TV argentina porque viajo mucho y me chupa un hu..., pero lamentablemente me aparecen videos en YouTube. El otro día vi un video tuyo donde opinabas sobre los abusos del fútbol argentino. Me acordé que vos garch... conmigo cuando tenía 16 años... ups...", le dice Lucas a Jey en el inicio de la grabación.