Cartas de lectores: Ruta a los Valles

Atento a lo expresado por el Ing. Gustavo Usandivaras (carta “Camino a los valles”, 03/04), me permito apoyar su propuesta con ligeras objeciones. La traza actual por Hualinchay-Colalao del Valle significaría una magnífica alternativa de acceso a las localidades más frecuentadas en los valles y completaría un circuito de gran potencial turístico. Sin embargo, no un reemplazo de la actual ruta 307, ya que significarían unos 300 km para el destino más desarrollado y cercano de Tafí del Valle, frente a los actuales 100 km desde la mayor afluencia que proviene del llano. Lamentablemente, las óptimas soluciones que la ingeniería propone están limitadas por los recursos económicos. Tal como fue el obstáculo de la limitada capacidad de memoria digital, que impedía el actual desborde de la tecnología (ingeniería). Los países desarrollados exhiben grandes obras, donde la ingeniería se despliega sin obstáculos. No obstante, representa un desafío para la ingeniería local optimizar la actual ruta, aunque ya muy mejorada, identificando y consolidando las zonas de mayor riesgo, con indispensables obras de arte al menor coste posible.