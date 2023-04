Voley: Apuesta por las ligas nacionales

En su momento, si hubo incertidumbre para confirmar la presencia del equipo masculino dio la sensación de que se debía a una cuestión presupuestaria. Idéntica razón que había esgrimido Cerisola cuando la Asociación de Clubes (Aclav) había invitado a los “albicelestes” a jugar la A-1. Pero en realidad había algo más. “Hace 11 meses en uno de los gimnasios del club comuniqué que la Aclav nos había invitado a jugar la A-1. Y también dije que iba a rechazar la invitación porque quería que a la plaza la ganáramos en la cancha. Once meses después no puedo enfrentar a los jugadores para informarlos que no vamos a jugar por un tema de presupuesto”, explicó Cerisola.