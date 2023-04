Furor en las redes sociales por una posible visita de Taylor Swift a la Argentina

“No me podés mostrar esto y pretender que no exija respuestas”, “No los voy a seguir ni dar like por esto, estamos esperando que lo publique alguien más serio”, “Todo mi Twitter dice que ella viene a la Argentina, dejen de ilusionarme no es gracioso”, “A todo swiftie que esté leyend esto: esperemos a que Taylor nation anuncie las fechas internacionales, llevamos tiempo sufriendo por publicaciones similares a estas que quedan en la nada misma”, fueron algunos de los comentarios.