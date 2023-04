“Dólar agro”, un mecanismo que se aplicará por tercera vez

Ayer la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC) informó que el sector ingresó al país en los tres primeros meses del 2023 en concepto de divisas por las exportaciones unos U$S 2.802 millones, casi U$S 200 millones por debajo de los U$S 3.000 millones que desde que empezó el año y hasta el viernes 31 de marzo lleva vendidos el Banco Central, a un ritmo creciente, al punto que de ese total, U$S 1.918 millones, casi dos tercios, se vendieron el mes pasado.