Cartas de lectores: Protección a San Javier

El ejemplar de LA GACETA del 02/04 anoticia de un Proyecto Federal para proteger el crecimiento urbano de la sierra de San Javier. Hace pocos días se publicitó en este diario que un grupo de personas de la Capital más sectores “interesados” trabajaban en un plan con la misma intención sobre el área de importancia sustancial para la vida del Gran Tucumán (LA GACETA 04/03), publicación sobre la que formulamos diversos interrogantes sin respuesta alguna. Esta vez en una autoridad científica del país (Conicet – NOA Sur) se apronta a desarrollar tareas en San Javier cuyo objetivo es “permitir que la naturaleza siga siendo patrimonio social de los tucumanos a través de una transición ecológica en estas zonas de interés”. Y se establecen por su mecánica de trabajo. Esta vez se trata de organismos nacionales (Intph) a través de una convocatoria de Proyectos Federales de Innovación. Entendemos que todo proyecto, trabajo o convocatoria para tratar el deterioro de la Sierra madre de Tucumán es y será bienvenido ya que hoy no existe conciencia real de los perjuicios, a veces irreparables, que dañan la integridad de este cordón maravilloso que protege a nuestro aglomerado urbano. No obstante, debemos hacer observaciones al proyecto, basadas en trabajos en los que participamos y que argumenté como un modo de superar esta grave situación de deterioro medio ambiental. 1° ) La primera de ellas y tal vez la más importante es que un proyecto para proteger San Javier no puede estar solo a cargo de un organismo científico. Los problemas reales son tan grandes que, inevitablemente, para poder remediarlos es menester contar con las organizaciones estatales: la Provincia, la Universidad Nacional de Tucumán (abarca media Sierra), los municipios y comunas rurales. Sin la confluencia de todos los factores estatales señalados no podrán alcanzarse los objetivos de tutela y desarrollo. 2 °) El personal del Conicet debe saber que para despejar las áreas comprometidas puede encontrarse con depredadores, ladrones de leña, usurpaciones, asaltantes y otros flagelos que únicamente pueden enfrentarse con fuerzas policiales (propusimos una guardia rural) 3 °) La Sierra se encuentra en el dominio de la UNT y de la Provincia y los municipios de modo que cualquier política debe contar con la aprobación de estas Instituciones políticas, su colaboración y apoyo. 4 °) Uno de los postulados que se proyectan es indudable que es uno de los mas relevantes y que es la invasión inmobiliaria y los barrios privados al borde o en pleno piedemente. Pero ello también requiere de leyes u ordenanzas y desde un organismo científico no podrá resolverse. 5°) Entendemos los propósitos del organismo científico pero también creemos que su labor puede resultar útil en la medida en que un Acuerdo Gobierno de Tucumán, UNT y los municipios elaboren un Proyecto con ejecución asegurada por los organismos estatales para que actúen con un Plan de Preservación de la Sierra donde cada integrante sepa lo que debe hacer y cumplir. Mientras tanto como figura expreso en el diario el Proyecto tiene muy poco de federal como suelen ser los proyectos generados en la metrópoli.