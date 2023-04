Los accidentes y la Agencia de Seguridad Vial

Dos circunstancias curiosas vinculadas con la actividad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha dejado inquietudes en nuestro medio, porque no han quedado aclaradas, mientras nuestra comunidad asiste a episodios tristes como las dos tragedias con motociclistas ayer en Corrientes y 25 de Mayo y el viernes pasado en avenida Roca y 9 de Julio.

En efecto, las tragedias de motociclistas -hubo otra el sábado en la ruta 301 en Aguilares-, así como otros accidentes de que ha dado cuenta nuestro diario en lugares clave como la esquina de Córdoba y Maipú hace una semana o avenida Mate de Luna y Padilla, el domingo de la semana pasada, que tuvieron como consecuencia heridas en viajeros en moto, dan cuenta del caos en el tránsito en la provincia, que fue reflejado en nuestra columna editorial del mismo domingo, a propósito de las emergencias de que se ocupa el hospital Padilla, centro de referencia de estos accidentes en Tucumán.

Lo que ha resultado inquietante en las noticias de estos días en la ANSV ha sido la disputa política generada con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, al tomar estado público que se había suspendido al centro emisor de licencias de conducir capitalino por presuntas deficiencias en la tramitación del examen para los carnets, que determinaron, según el mismo titular de la ANSV, que no se habían tomado exámenes prácticos a motociclistas, entre otras cosas. El titular de la subsecretaría de Transporte y Tránsito capitalinos replicó ante lo sucedido que la ANSV no tenía potestades para tomar semejante atribución y vinculó de algún modo el episodio con el tiempo electoral. La suspensión, de todos modos, duró apenas unos días. Pero, más allá de las cuestiones políticas, cabe pensar en la dimensión de lo que se denuncia. ¿Es posible que en una repartición no se hayan tomado pruebas prácticas de manejo a conductores de motos, que son, precisamente, los que encabezan las cifras de accidentes en la provincia y que se caracterizan, además por no respetar las normas, según se puede ver a diario en las calles? El incidente entre la agencia nacional y la Municipalidad tendría que haber sido la puerta a una investigación detallada y profunda, despojada de disidencias políticas, en busca de cambiar las cosas o de determinar en conjunto qué se debe hacer para ejercer un mejor control sobre la forma de examinar y los resultados de esas autorizaciones en una sociedad anómica como la nuestra. El carnet que se otorga es nacional y ambas instituciones están vinculadas en este sentido.

Por otra parte, la ANSV estableció hace pocas semanas una oficina en el sur de la provincia con la intención -según se explicó- de hacer controles de velocidad mediante radar. Semejante medida, se pensaba, iba a ser fundamental para generar cambios en esta provincia en la que los accidentes son una epidemia. Pero nada se ha sabido de los resultados de esta nueva actividad. Bueno sería que comiencen a verse los cambios, y no solamente en el sur provincial.