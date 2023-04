"¡Yo no me escondo y estoy acá!" ¿Qué fue lo que dijo Berni al llegar a la protesta?

Con el pómulo y la mejilla derecha ensangrentadas, el funcionario se formó a su alrededor una ronda de manifestantes enardecidos, con quienes el ministro intentó conversar. "Vine a hablar. Recién terminamos de detener a quien supuestamente es el autor... Estoy acá, primero porque entiendo el problema que están pasando todos los días. No hay nadie que venga a poner la cara y me banco la que sea. No salgo corriendo como los demás, estoy acá", dijo Berni mientras continuaban los insultos y le seguían arrojando elementos.