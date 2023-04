Hablaron los papás de la beba que murió al frente de la Casa Rosada: “estamos destruidos”

¿Qué dijeron los padres de la beba que murió al frente de la Casa Rosada?

En diálogo con la prensa, Brenda contó que dos horas antes había alimentado a su hija y que cuando quiso continuar se dio cuenta que no tenía pulso. "Me acerqué a la garita y le pedí ayuda a un policía. El SAME la vio, pero se fueron", contó.