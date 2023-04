Cartas de lectores: “Analfabetismo funcional”

Las entrevistas realizadas en función de los movimientos políticos a nivel nacional evidencian el denominado “analfabetismo funcional”, definido por la Unesco en 1978 como la “incomprensión del más mínimo texto verbal, sea oral o escrito, que impide, por lo tanto, emprender aquellas actividades necesarias para la actuación eficaz en su grupo o comunidad”. Si el entrevistador pregunta por quién emitirá el voto y el entrevistado responde dando a conocer el nombre de su preferencia, pecan de analfabetos funcionales dado que el Art. 37 de la Constitución nacional es preciso cuando dice “el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio”. A mi criterio, no es lo mismo referirse a una agrupación política que a una persona en particular, dado que la misma Carta Magna hace referencia a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático. En países desarrollados hacen ese distingo sin referirse a las personas, pues es la agrupación la encargada de propender al progreso y desarrollo de una nación. El más caro ejemplo de esta situación lo dio Estados Unidos cuando el Partido Republicano obligó a su integrante Richard Nixon a dimitir como presidente de la Nación. Ese país, igualmente, nos proporciona una pauta de la cultura política al disponer de dos agrupaciones y eventualmente de una tercera en función de la disponibilidad económica. Aquí surgen las agrupaciones dando muestras claras de venta personales y muy lejanos a los beneficios nacionales o provinciales. En las escuelas y centros superiores no tienen apego en conocer las constituciones nacional y provincial (Tucumán), pues no conozco las de otras provincias, pese a que la nuestra dispone específicamente esa exigencia en el inciso 7° del Art. 144, “el conocimiento de esta Constitución y el análisis de sus normas, orientaciones y espíritu será tema obligatorio de los niveles educativos, básico, medio y terciario dentro del ámbito provincial”. (La ley general de la educación nacional -14/12/2006-establece cuatro niveles inicial, primario, secundario y superior; no menciona “básico, medio y terciario”; ¿es, acaso, problema de analfabetismo?). Los ministros de Educación que abordaron el tema de la alfabetización en el seno de la Unesco consideraron que el analfabetismo es una suerte de esclavitud cultural que desdice la libertad y la democracia, las que están íntimamente ligadas. Por lo tanto, es un imperativo de conciencia bregar por sustituir en el artículo 37 de la Ley de leyes, la palabra “obligatorio”, por libre, iniciando así el camino de la eliminación del clientelismo y la compra de voluntades que son altamente dañinos.