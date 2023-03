Efecto de las tormentas en el sur: “Las aguas rebotan en la cola del Frontal y retroceden”

En Alto El Puesto hay más de 60 familias que también permanecen aisladas a causa de los destrozos que causaron las crecientes que bajaron desde los cerros en la última semana. De los ocho kilómetros que hay desde la ruta 38, en La Invernada, hasta el pueblo, al menos tres km exhiben enormes socavones. Es el tramo que se extiende desde el sitio conocido como La Horqueta. La escuela 295 no dicta clases a raíz de la imposibilidad de docentes y alumnos de acceder al lugar, según informaron vecinos. El establecimiento educativo quedó a pocos metros de un enorme socavón que hace cuatro años se abrió en medio de la calle principal. “Es preocupante no tener aún una salida desde aquí. Gente del municipio de Graneros anduvo en procura de conseguir un camino alternativo por una finca privada. Pero esa no es la solución que esperamos”, dijo la pobladora Celeste Vera. “El Gobierno tiene que dar una respuesta definitiva a un problema que se repite todos los años y que amenaza con hacer desaparecer a esta comunidad. Algunas familias ya se fueron y otras piensan hacer lo mismo, al estar amenazadas por el socavón que se ensancha cada vez más a causa de las crecientes”, apuntó. Gladys Graneros dijo que el enorme pozo que se abrió hasta cerca de la escuela se volvió un peligro para los chicos que van a clase. “Cualquier criatura puede caer en ese agujero”, advirtió. “Somos una comunidad abandonada, en la que nos arrebataron el derecho a tener una vía de comunicación segura. En consecuencia no tenemos ninguna posibilidad de progresar. Es una invitación a irnos de aquí”, concluyó.