"Fulbo": la pronunciación de Lionel Messi de la que “se ríen” sus compañeros de la Selección argentina

Previo al sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana, Messi subió al escenario y no solo fue el centro de atención sino también de algunas burlas. “Ahora me resta disfrutar de lo que me queda, que no sé cuánto será. De lo que me gustó siempre. De lo que hice siempre durante toda mi carrera. Amo el 'fulbo' (sic)… algunos se ríen por el tema del 'fulbo'”, remarcó el capitán del seleccionado albiceleste, haciendo referencia a la mala pronunciación de la palabra.