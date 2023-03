“El tránsito pesado deteriora cada vez más la ruta 307”

Por su parte, Ricardo Abad, administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) advirtió sin embargo a LA GACETA el domingo que aunque ahora se puede circular por los cerros sin problemas, “la posibilidad de derrumbes no está descartada”. “Si hubo un derrumbe es porque hay inestabilidad. Lo que no sé es si ya se deslizó todo lo que estaba suelto o no. Esa parte aún no la pudimos ver”, indicó. Luego de apuntar que las medidas de seguridad en la zona son las adecuadas, advirtió que situación como la que se dio en la zona del Fin del Mundo “exceden cualquier previsión”. “Es una piedra muy grande que vino de muy arriba” dijo. Abad aclaró que el organismo a su cargo cada tanto realiza trabajos en la zona para “desprender lo que no está realmente fijado”.