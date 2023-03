Cartas de lectores: Renuncia de Macri (III)

Como siempre sostuve, no pertenezco a ningún partido político ni me interesa, pero ha sido gratificante saber que el Sr. Macri no competirá en las elecciones presidenciales. Ojalá haga lo mismo la Sra. Cristina Fernández de Kirchner; es hora de un cambio total en nuestra República y estos ex mandatarios han cumplido, mal o bien -cada uno tendrá su postura sobre ellos- un ciclo, para dar lugar a otras personas que logren hacer algo ante semejante caos económico que estamos viviendo. Macri compara nuestro país con el fútbol, con Scaloni. ¿Acaso cree que la conducción de una Nación es dirigir una selección de jugadores de fútbol? En cuanto a la Sra. Fernández, tiene causas penales en la Justicia y está condenada a seis años de prisión. En estas elecciones se juega el futuro de miles de argentinos; uno ya se fue, espero que varios lo acompañen; es hora de acabar con toda esta postración que nos llevó a esta decadencia económica, social y moral.