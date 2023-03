Cartas de lectores: Día Mundial del Agua

El 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua. Lo estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas, por Resolución A/RES/47/193. En la misma se dispuso que los 22 de marzo de cada año se lo dedique a concientizar sobre la importancia que tiene este valioso recurso. En Tucumán, recordar y festejar el Día del Agua resulta irónico y hasta patético. Basta recorrer las márgenes del río Salí o algunos de sus tributarios y observar que hay: vertidos de efluentes industriales de todo tipo; desechos cloacales; residuos sólidos urbanos (RSU); olores nauseabundos, etc., para concluir que no tenemos nada que celebrar y que hay que mejorar y mucho. Las consecuencias que se derivan de todo esto, son: alteración física y química del agua; afectación negativa de la biodiversidad, de la flora y la fauna; del paisaje; de las poblaciones ribereñas; e impacta además sobre la demandas bioquímica y química de oxígeno (DBO y DQO). Conclusión: el río transporta agua que no es apta para ningún uso. Esta agua afecta también al lago del embalse de Río Hondo, ya que lo contamina, favorece su colmatación, la eutrofización y perjudica al turismo y a los ecosistemas acuáticos. A esto debemos agregarle que la falta de una política de Estado, de planes y programas para administrar la cuenca, ha favorecido la erosión de los suelos, las inundaciones periódicas, la desaparición de los bosques ribereños. Hoy la cuenca Salí - Dulce es la segunda en niveles de contaminación en la Argentina. El desinterés del Poder Ejecutivo provincial, en lo referente a la contaminación del agua, es evidente cuando se observa que nunca participó como denunciante o querellante en los juicios que se ventilan en los tribunales de nuestra provincia o en el ámbito federal (dejó a los ciudadanos librados a su suerte). De los derrames cloacales que asuelan la ciudad capital y de la falta de agua potable, mejor ni hablar. Se sabe que mantener y promover la vegetación en los piedemontes favorece la retención y regulación de las aguas de la cuenca Salí - Dulce, pero parece ser que los que gobiernan Tucumán no lo saben, o no les importa. ¿Por qué será?