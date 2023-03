“Estamos cerca”: el Gobierno afirma que pronto se habilitará el paso en la zona de El Rulo

También hay otro aspecto de la obra que podría realizarse antes de permitir el tránsito vehicular en la zona, pero aún no está definido: el asfaltado. Según manifestó Abad, es un tramo de 500 metros que debe ser pavimentado, aunque no está claro cuándo procederán a llevarlo a cabo. “Vamos a ver si podemos hacer un asfalto o no encima. Si lo hacemos después, lo mismo vamos a tener que cortar el tránsito un día por lo menos. Entonces, vamos a intentar hacerlo antes, pero vamos a decidir allí, de acuerdo a cómo esté la situación”, profundizó el administrador de Vialidad Provincial.