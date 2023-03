En su spot de campaña, Fernando Burlando abraza a uno de los asesinos de José Luis Cabezas

En ese sentido, quien pidió perpetua para los asesinos de Fernando Báez Sosa y montó un circo mediático alrededor del caso, brindó una insólita justificación: "Se acercó infinidad de gente cuando estábamos filmando. Yo hablo de honestidad y gente trabajadora, no sé si tienen antecedentes o no. Yo no soy el que edita el video, pero no soy quién debe cancelar a nadie. Es más, en los siguientes videos vas a encontrar personas que tengan antecedentes".