Rugby: Los avispones “verdinegros”

Otra vez, como contra Natación, Tucumán Rugby tardó muy poco en asestar el primer golpe, con el try de Nicolás Macome. Aunque recién sobre el final de la primera etapa comenzaría a tomar distancia, con las conquistas de Santiago Paz Posse y Agustín Macome. Hasta entonces, la ventaja de 12 tantos en el parcial (18-6) no resultaba determinante. Sin embargo, el desgaste y los cambios no impactaron de la misma manera en el segundo tiempo. Hasta el final, los avispones “verdinegros” fueron aguijoneando la última línea de defensa de Lince (tries de Gonzalo Albornoz, Gonzalo Navarro Muruaga y doblete de Pablo Laitan) y redondeando un triunfo de cinco puntos que los pone tres por delante de Old Lions.