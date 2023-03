El Cadillal: una diputada marca inconsistencias entre un informe del Orsep y la Provincia

“Cuando invocas urgencia podés ´saltarte´ la licitación pública. Entonces si no había tal urgencia, me pregunto ¿por qué no la quisieron hacer?”, se cuestionó Omodeo, que detalló que realizó el pedido de informe porque había “versiones contradictorias entre lo que decían públicamente los organismos involucrados, lo que sostenía el ejecutivo provincial y lo que nos dijeron los vecinos cuando visitamos el Cadillal”. Agregó que sabía que contaba con la ventaja de la Ley de Acceso a la Información para obtener las respuestas, algo que en la provincia, apuntó, es más difícil: “en Tucumán los funcionarios también están obligados pero como no hay una ley, los involucrados en general hacen muy difícil obtener información”.