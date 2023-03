Cartas de lectores: crisis educativa

Pasan los años y los reclamos son los mismos: falta de agua, elementos de higiene, falta de materiales para el normal desenvolvimiento de los alumnos; en fin un sinnúmero de carencias que no se resuelven definitivamente. Leí con entusiasmo que se nombre personal auxiliar para muchos edificios escolares; espero que sean distribuidos correctamente. Ahora bien, urge también un estudio responsable y serio sobre las materias que no tienen profesores; muchas de estas pasan el año escolar y no se dictaron por falta de profesores. Viene a mí esta inquietud: ¿quiénes son los responsables de bregar para que el alumnado tenga un profesor para que le dicte tal materia? De nada sirve decir “los chicos van a clase”, si llegan a la escuela y no encuentran profesor. Nuestras autoridades deben hacer un estudio responsable de la situación de los docentes y buscar que todas las materias tengan su responsable para dictarla.