Se hace esperar el alivio al calor y la sequía

Los sistemas de medición del Laboratorio Climatológico Sudamericano señalan que en los últimos diez años toda la región sur de América Latina pasó de estar en “condición más o menos lluviosa”, es decir, con más presencia de precipitaciones, a tener “una condición más o menos seca”. En tanto no lleguen las precipitaciones o el cielo no se cubra de nubes, las temperaturas no descenderán. Minetti explicó que “para que haya altas temperaturas necesitamos baja nubosidad para que entre la radiación a la superficie y el otro factor, es la lluvia que produce enfriamiento”. Se pronostica tormentas para jueves, viernes y sábado.