Estrategias oficiales en pos de acumular reservas

El balance de la jornada de ayer arrojó como conclusión para el BCRA ventas netas de reservas por U$S 261 millones. “Accedieron al mercado YPF por U$S 20 millones para el pago de una Obligación Negociable, Santa Fe por U$S 26 millones para un bono de la provincia y Enarsa por U$S 262 millones para el adelanto de pago de GNL”, explicaron fuentes del Ministerio de Economía de la Nación. “Esos pagos estaban previstos y no alteran la previsión del BCRA para el primer trimestre del año”, añadieron.