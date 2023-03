Cartas de lectores I: Animales prestando juramento

Cuenta la historia que, en esas épocas de barbarie total, un tal llamado “emperador”, para demostrar su gran dominio sobre la plebe, tomó juramento como senador a su propio caballo. Y nadie se atrevió a desdecirlo. Tal era la sumisión que supo imponer. Hoy leemos que una funcionaria de Neuquén tomó juramento a un perro, haciéndole prometer -sería mediante ladridos- lealtad y fidelidad al cargo que se le imponía como sabueso oficial. Este respondió a conciencia, y quedó incorporado al plantel del personal. Esto no es un chiste. Sólo desnuda una faceta hiriente del oscuro pozo en que ha caído el intelecto nacional, que ya no distingue un cuadrúpedo de un ser humano, siendo aceptado como par. ¿Hasta cuándo seguiremos retrocediendo? Ya quedan pocos pasos para el abismo y no asoman señales de parar. ¿Podremos bancar dos nuevos animales en el futuro gobierno? ¿No hemos tenido bastante ya? De nosotros -o de lo que queda de nosotros- dependerá. Si no, al revés de la famosa canción de Palito, empezaremos a practicar: “No tengo fe / que nada cambiará...”