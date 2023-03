Fuertes sismos en Sudamérica: hoy se registró un temblor de 5 grados en Mendoza

Recomendaciones para temblores fuertes

Tras un sismo se debe revisar el hogar en búsqueda de posibles afectaciones, usar tu celular solo en caso de emergencia, no satures las líneas telefónicas, no prendas fósforos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas. Es importante mencionar que tras una actividad sísmica importante, se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta.