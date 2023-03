Dalma Maradona se emocionó hasta las lágrimas al recordar las adicciones de Diego: “Lo vi sufrir”

“Situaciones había, pero mi hermana y yo no nos enterábamos. Era el dolor de ella y tener que aguantar y protegernos. Después ya siendo más grande, yo me puse en un lugar de ‘esta mujer ya está separada de él y no tiene porqué hacerse cargo’, entonces voy a salir yo y me hago cargo, como si fuera la mamá de mi papá, porque no quería exponer a mi hermana”, detalló.