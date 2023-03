El verano más tórrido en 50 años

El comportamiento de las temperaturas en nuestra provincia no fue la excepción. Como se puede apreciar en la figura, hay una tendencia creciente de las temperaturas máximas medias calculadas para el período julio-febrero, con la particularidad de que las tres últimas campañas se encuentran dentro de las siete campañas más calientes de los últimos 50 años y que la actual (2022/23) se posiciona como la más caliente de toda la serie con 28,5º C, dejando atrás a la campaña 1988/89 donde se registró un promedio de 28,3º C.