Carta de lectores: escuela técnica Tafí Viejo

Recorrer los cuatro puntos cardinales de esta bendita provincia es encontrarse con multimillonarias publicidades de nuestro Gobierno, presumiendo de sus acciones. Lo que me llamó la atención es observar las propagandas que aluden a la puesta en punto de distintas escuelas antes de comenzar el ciclo lectivo, lo cual aplaudo. Ahora bien, consulto al Sr. ministro de Educación si sabrá que en la escuela Rafael Marino de Tafí Viejo los alumnos tienen su espacio deportivo en pésimo estado. Hace unos días fui a inscribir a mi hijo, quien concurre en el turno noche y me encontré con un cuadro lamentable: canchas sin pintar, piso destruido, sin aro la cancha de basquetbol. Espero que el señor ministro tome cartas en el asunto y lo invito a visitar este turno. Hoy felizmente el turno nocturno dejo de ser el mal llamado turno de repitentes para ser un segmento de contención de niños que no consiguieron asiento en los turnos matutinos, lo cual es un gran paso para nuestro futuro; por ello merecen las mismas atención y dedicación que el resto.