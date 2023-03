Schiaretti dijo que está dispuesto a acordar con un sector de Juntos por el Cambio

En una entrevista con Eduardo Feinmann por LN+, el mandatario cordobés dijo: “Si la Argentina sigue atrapada en la grieta, si no se genera un espacio que piense en la producción y el trabajo, que respete las instituciones y que plantee un país normal... Queremos un país normal, de sentido común, donde no estemos peleando como perros y gatos... Si no conseguimos eso, la Argentina va a seguir cuesta abajo”.