¿Romina de Gran Hermano candidata a intendenta? “Y, si hay un pedido de Cristina…”

Ante la consulta sobre si la participante del reality se sería parte de la contienda política luego de su paso por el programa, Festa fue tajante con su opinión. “A la única que puede escuchar Romina aparte de mí es que haya un pedido de Cristina. Romina no tienen intenciones de seguir en la política, se metió en este ámbito para hacer una carrera que no tenga nada que ver con la política”, enfatizó su ex pareja.