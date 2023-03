Cartas de lectores: platabanda de la Amador Lucero

La rampa del nuevo puente peatonal, en Mate de Luna al 2.000, a la cual se accede por Amador Lucero, en muchas ocasiones es usada como pista de picadas de bicicletas. Generalmente son adolescentes que no mensuran el riesgo de coalición con peatones que podría producirse, en una zona que es permanentemente muy concurrida. Sería prudente que el área de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a cargo las tareas de remodelación de dicha platabanda, considere la posibilidad de colocación de barandas de seguridad y restricción de circulación de otros que no sean peatones. También sería conveniente hacer un cerramiento lateral adecuado en la zona donde están los juegos de los niños. Con respecto a la Dirección de Espacios Verdes, podría hacer una inspección ocular y ver el estado calamitoso que están los árboles plantados. No fueron correctamente plantados, y además no tienen tutores adecuados y ante las tormentas los árboles se doblan y balancean.