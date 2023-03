Rugby: Jockey aprobó con lo justo el primer examen

Si en los partidos adelantados del sábado lo mejor se había visto en los primeros tiempos, en el cierre de la primera fecha del Regional -a cargo de los Jockey Club de Tucumán y Salta- lo más interesante estuvo en el segundo. Precisamente en el último cuarto de hora. Lo anterior a esa instancia fue aburrido y completamente prescindible; lo que siguió fue un ida y vuelta trepidante, que sin mejorar mucho en el nivel de juego logró despabilar a todos en la cancha de los “cañeros”. Cuando parecía que el Jockey tucumano ya tenía el triunfo en el bolsillo, el de Salta se jugó el resto y casi logra darlo vuelta sobre el final, pero una mezcla de errores propios y coraje defensivo de los locales sostuvo el resultado en 17-11.

Recién a partir del try de Agustín Estigarribia para el anfitrión, promediando el complemento, el partido salió del bache. Los “albirrojos” concedieron una serie de penales que Federico Marcilla y Gonzalo Heredia se encargaron de convertir en puntos por medio de la hache. Sin embargo, una acción que estuvo a centímetros de ser el segundo try del Jockey tucumano terminó en un contragolpe fulminante iniciado por una precisa patada de Santiago Larrieu y definido por Baltasar Ozu. Y aunque el local llegó a sacar seis tantos de ventaja, los salteños estuvieron cerca de darlo vuelta in extremis.

El Jockey tucumano sumó así sus primero cuatro puntos frente a un rival directo por la permanencia en el “Súper 10”. El próximo fin de semana, por la fecha 2, los “cañeros” visitarán al difícil Old Lions, que debutó goleando a Lawn Tennis en el parque. Al Jockey de Salta le tocará el otro puntero, Huirapuca, que sumó de a cinco en Concepción frente a Lince. En Silvano Bores al 800, los “grises” recibirán al “Tennis”, mientras que Tucumán Rugby visitará a Natación. La fecha se iniciará el viernes por la noche, con el clásico entre Los Tarcos y Universitario.