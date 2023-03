El análisis de Jorge Asís: el error de entregar a La Doctora

La política explica lo que la Justicia condena

Munidos de una pasión estremecedora por la obviedad, los jueces sentencian que Lázaro Báez, El Resucitado, era el industrial preferido. «Del comisario».

“Configura -consignan- un cuadro de certidumbre».

Pero Néstor y Lázaro facturaron juntos desde que El Furia era el gobernador de Santa Cruz.

Usufructuaban la hegemónica decadencia de la Constructora Gotti, verdadero antecedente de Austral Construcciones.

Empresa -Austral- obsequiada gratuitamente a Lázaro por El Porteñito (ver “Inverness, Escocia”).

Y aluden, como eje condenatorio, a un decreto dirigido de 2009. Cuando El Muerto se ocupaba, sin rendir cuentas, de Santa Cruz. Y aún no había cometido la insolencia de morirse. Y cuando mandaba él.

La Política explica lo que la Justicia condena.

A la vertiente patológica –acaso delictiva- del kirchnerismo, se la ataca tardíamente y mal. Pero el kirchnerismo se defiende peor.

Es un juego de equívocos que termina con La Doctora entregada. En vísperas de la apertura de las puertas del infierno.

Los informados saben que los negocios ocurrieron. Pero saben también que La Doctora no tuvo un pepino que ver. Aunque «tenía la obligación de saber».

Como conocen de memoria el festival de negocios que persisten y se silencian.

Mantienen, como beneficiarios exclusivos, a los políticos honorables que son miembros del elenco estable del Canal Uganda.

Señores asustados por las tecnologías que circulan y no se pueden detener. Incapacitados para justificar la contabilidad blanca. No resisten siquiera una investigación visual.