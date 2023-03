En Lastenia, se presentaron los candidatos de Acción Regional en el Este tucumano

"Estamos muy contentos de acompañar a la Nueva Fuerza del Este, un movimiento político que ha crecido mucho y que empezó con un puñado de compañeros que integraban los seis departamentos del este tucumano y lo conducía Eduardo Lalo Cobos, un compañero y militante de años, pero que hoy no puede ocupar cargos políticos por es el Defensor del Pueblo; pero no hay dudas que esta nueva fuerza la dejó en manos de una persona que nos demostró que a pesar de su juventud no solo la supo mantener sino que también la acrecentó: el compañero Tomás Cobos. Ha trabajado incansablemente con su equipo en los seis departamentos. Hoy superamos las 20 mil personas aquí y quedó demostrado que la Nueva Fuerza del Este es una verdadera fuerza por eso quiero agradecerle a todos lo que las integran", afirmó Jaldo.