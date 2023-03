Sin acuerdo, alfaristas y sanchistas cruzan reproches y responsabilidades

Quien también apuntó contra el radicalismo, aunque con un tono algo más mesurado, fue el subsecretario de Tránsito de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero. “Alfaro ha sido muy prudente siempre, y siempre ha intentado que se consensue. Intentó que haya internas, ellos no han querido; querían internas abiertas, que no existen porque no hay padrones independientes”, indicó Romero a LA GACETA.