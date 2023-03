El mal olor de Julieta de Gran Hermano y un pedido de sus compañeros: "¡Andá a bañarte, por favor!"

Los fans del ciclo se indignaron con la actitud de la jugadora, y la acusaron de no tener respeto por el prójimo. “Le debe salir alto tufo para que la obliguen a bañarse”, “Qué mugrosa que es, no puede ser”, “Mucha princesa pero no toca el agua y el jabón ni de casualidad”, “Qué sucia”, “Un horror el olor a ‘pocha’ que debe tener”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las redes.