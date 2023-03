Premios Oscar 2023: por qué motivos la alfombra roja cambiará de color

«La gente se pregunta si habrá violencia este año, esperamos que no, pero creo que la decisión de que la alfombra sea color champán nos demuestra lo confiados que estamos de que no se derramará sangre», bromeó el presentador de la actual edición, Jimmy Kimmel. La broma a la que hacía alusión el actor es a la bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock durante la ceremonia del pasado año y que propició cambios en el protocolo de la gala.