Un lujo para el tenis tucumano

Optó por retirarse a los 27 años. “Lo hice bastante joven -reconoció-. Fue un momento muy difícil. No tenía decidido lo que quería hacer. Afortunadamente se me ocurrió empezar a organizar torneos a partir de 1977. Después vino la caída económica en el país y me fui a San Diego”. En esa ciudad californiana se estableció y durante varios años (1985-2007) organizó un torneo considerado como el mejor del circuito de verano.