Cartas de lectores: política tucumana

Con 40 años vividos en democracia, me permitiré una reflexión. Toda esta generación de políticos, sin distinción de banderías, constituye una logia. Prueba de ello es que desde que se reinstauró la democracia se repiten los apellidos. Comenzó en el 83 con la cabeza de la familia, pasaron la esposa, los hijos, los nietos y vuelta a rodar. Los que se dicen opositores, lejos de intentar ser diferentes, caen en la ambición desmedida de poder, se acostumbraron a ser segundos, total les reditúa igual. Basta recorrer la provincia para observar el estado de abandono de rutas, plazas etc. etc. Me preguntaba de alguna empresa que se haya radicado en la provincia para dar trabajo genuino y no recuerdo ninguna. 40 años y sólo empleo público, precario. Alguna medida para fomentar la radicación de empresas, nada de nada, sólo impuestos y más impuestos. Se jactan de actos multitudinarios durante los días de semana; me pregunto dónde trabajan esos vecinos que tienen la facilidad de ir a reuniones políticas; vayas a donde vayas te encontrás con pintadas y pasacalles con propagandas políticas por doquier, lo que afea totalmente la imagen de los vecindarios. Mal que nos pese esta generación política solo se encargó de degradar la vida de nuestro país.