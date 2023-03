Cartas de lectores: Río La Cañada en Raco

La comuna de Raco, con buen criterio, en enero de este año, contrató una máquina de gran envergadura para encauzar el río y hacer las defensas para evitar males mayores a los pobladores río abajo. Hoy me doy con la sorpresa de que máquinas y camiones están trabajando para sacar materiales del río y sobre todo lo hacen de los terraplenes de protección. Me dijeron que tienen autorización de Minería, pero no me mostraron nada. Me mandaron a la sede que tienen sobre la ruta 341, km 19, canchón de áridos y tampoco logré que me muestren su autorización. Debemos recordar que hace más de seis años hubo una tremenda creciente arrasando con unas 20 familias con sus casas que estaban a la ribera del río y que fueron evacuadas y trasladadas a un barrio sobre la ruta a San Javier. Por favor, que las autoridades tomen medidas, pues es más importante prevenir que curar, unos hacen y otros rompen; es lo que está sucediendo aquí.