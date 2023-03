Piden el procesamiento de Claudio Caniggia por una denuncia de abuso sexual de Mariana Nannis

Si bien la Justicia dictó a fines de marzo de 2022 falta de mérito ya que no había pruebas suficientes para tomar una decisión, ya sea para procesarlo o para sobreseerlo, Carlos Broitman, abogado de Mariana Nannis, habló con A24 y explicó cómo está la situación: "Es algo que no lo habíamos manifestado, pero el juez ya ordenó la declaración el día 14 de marzo. Desconozco donde está Caniggia y si está en el país o no".