Respuesta de Lichtmajer a los colegios privados: "el Ministerio tiene la facultad de fijar un tope”

“Establecemos un tope porque aquí hay que equilibrar con lo que pueden pagar las familias. No fue de 40% el aumento, hubo incrementos que sobrepasaron el 100%, del 90%, 80% y del 70%. El aumento que se plantea tampoco es del 40%, sino del 50% en un solo tramo. Eso no es viable y las familias no van a poder pagar”, señaló.