Bussi: "Al peronismo no le importa la educación, prefiere un pueblo manso y bruto"

A ese primer tuit le siguieron otros, en idéntico tono. "Manuable, manipulable, que no piense, que los necesite siempre, que se conforme con un plan que no llega a cubrir las necesidades básicas, con un bolsón con harina, fideos y puré de tomate. La educación nunca fue prioridad; si no, miren los resultados de las pruebas PISA", agregó Bussi.