La comuna de El Mollar pone en marcha su propia Guardia Urbana: los puntos clave

ARTICULO 18°.- Determínese que constituyen comportamientos no compatibles con el ejercicio de la función de la Guardia Urbana Comunal y contrarios a los principios rectores de la misma:

I. Tener una actitud agresiva contra las personas.

II. Desatender la solicitud de ayuda o de servicio de los ciudadanos o de compañeros de trabajo.

III. Maltratar a los animales.

IV. Omitir dolosamente informar a sus superiores toda novedad acontecida en la ejecución de una orden recibida, que por su importancia podría producir un daño contra la administración pública o la comunidad.

V. Representar a la Guardia Urbana Comunal sin estar autorizado para ello.

VI. Cambiar de servicio o turno sin contar con la debida autorización previa de sus superiores.

VII. No usar el uniforme completo y descuidar de su aseo personal.

VIII. Portar distintivos no oficiales o indebidos en su uniforme.

IX. Usar los vehículos y demás instrumentos de la Guardia Urbana Comunal sin contar con la autorización correspondiente o para actividades no relacionadas con la función a desempeñar.

X. Tomar documentación, objetos o equipamiento de propiedad o en custodia de la Guardia Urbana Comunal para fines particulares o ajenos al servicio.

XI. Dilatar el trámite de cualquier documento, solicitud u orden judicial, provocando el vencimiento de los términos legalmente otorgados a tales fines.

XII. Adulterar, alterar, romper o eliminar documentación oficial con el objetivo de dificultar su identificación.

XIII. Conducir vehículos oficiales con imprudencia, negligencia o impericia.

XIV. Transportar personas en vehículos oficiales sin autorización.

XV. Incumplir con lo establecido en el reglamento a dictarse.